Complexe Mohammed V : le vrai chantier n’est pas le stade, mais le civisme

Il y a des gestes qui pénalisent plus qu’un but encaissé. Mercredi soir, au complexe Mohammed V de Casablanca, on n’a pas seulement vu un match. On a vu des sièges arrachés, des sanitaires fracassés, des heurts entre supporters et forces de l’ordre. Et ce n’était pas un accident. C’était un comportement.

Quelques jours à peine après la réouverture du mythique stade casablancais, rénové à coups de budgets publics et d’espoirs urbains, certains ont choisi de faire de cette enceinte un défouloir. Ces actes de vandalisme auraient été commis par certains supporters du HUSA.

L’adjoint au maire chargé des affaires sportives, Abdellatif Naciri, a réagi avec colère : «C’est affligeant», a-t-il déclaré, pointant du doigt une mentalité qui va à rebours des valeurs marocaines et des ambitions collectives. Et il n’a pas tort. Le problème, ici, n’est pas seulement sportif. Il est profondément civique. Un stade, ce n’est pas juste du béton, c’est un miroir.

Il reflète une société, ses tensions, ses failles… Brandir des banderoles insultantes, s’en prendre au mobilier public, provoquer les forces de l’ordre, ce n’est pas militer. Ce n’est pas protester. Ce n’est même pas supporter. On pourrait en faire un débat sur la sécurité, sur les ultras, sur la gestion des foules.

Mais commençons plus simplement : pourquoi, au moment même où un bien commun rouvre, une minorité s’en fait l’ennemi ? Pourquoi cette incapacité à voir dans un lieu public autre chose qu’un défouloir temporaire ? Le civisme ne se décrète pas, il s’apprend.

Mais encore faut-il qu’il soit considéré comme un enjeu central, au même titre que les performances sportives ou les projets d’infrastructure. Ce n’est pas un supplément d’âme, c’est le socle. Et il est urgent de le reconstruire, lui aussi. On peut rénover un stade en six mois. Réparer une conscience collective, c’est une autre affaire.

H.B