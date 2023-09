VIDEO : le message choc de Samid Ghailan aux médias français

C’est dans la langue de Molière que le journaliste marocain Samid Ghailane a choisi de répondre aux provocations françaises dans les médias contre le Maroc.

La France n’arrive toujours pas à réaliser que le Maroc, pays historiquement « ami » s’est tourné vers l’Espagne et la Grande-Bretagne et a mis au second plan la main tendue par le président Macron. Ce dernier s’est d’ailleurs directement adressé au peuple marocain dans une vidéo partagée mardi soir sur Twitter : «J’ai vu beaucoup de polémiques ces derniers jours qui n’ont pas lieu d’être. Nous avons la possibilité d’apporter une aide humanitaire directe. Mais c’est évidemment au roi Mohammed VI et au gouvernement du Maroc de manière pleinement souveraine d’organiser l’aide internationale. Et donc nous sommes à disposition de leur choix souverain », a dit le président de la République.

La réponse de Samid Ghailan ne s’est pas fait attendre. Cette vidéo a été saluée par plusieurs milliers d’internautes et partagée massivement sur les réseaux sociaux.