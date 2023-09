Séisme au Maroc: les rescapés remercient le roi Mohammed VI

Par LeSiteinfo avec MAP

Les rescapés du séisme, qui a secoué vendredi dernier plusieurs régions du Royaume, ont exprimé leur grand soulagement et profonde gratitude au roi Mohammed VI pour la haute sollicitude dont le Souverain les entoure et ce, en donnant ses Hautes Instructions, dès les premiers moments ayant suivi la secousse, en vue de mobiliser l’ensemble des moyens nécessaires pour apporter soutien et réconfort aux sinistrés.

Le roi s’est rendu, mardi après-midi, au Centre Hospitalier Universitaire « Mohammed VI » de Marrakech où le Souverain s’est enquis de l’état de santé des blessés, victimes du douloureux tremblement de terre. Un noble geste humanitaire traduisant la haute bienveillance dont le roi entoure l’ensemble des citoyens, particulièrement durant les moments difficiles.

A cette occasion, les rescapés admis dans cette structure hospitalière ont tenu à exprimer, dans des déclarations à la MAP, leurs vifs remerciements et leur profonde gratitude au roi pour la prise en charge dont ils ont fait l’objet immédiatement après le tremblement de terre.

En effet, un déploiement logistique et humain d’envergure a été mis en place conformément aux Hautes Instructions Royales en vue de déployer d’urgence des moyens importants, aériens et terrestres, ainsi que des modules d’intervention spécialisés à base d’équipes de recherche et de sauvetage et d’un hôpital médico-chirurgical de campagne, et de prendre en charge de manière immédiate l’ensemble des personnes qui se retrouvent sans abri et celles en détresse.

Ainsi, ces rescapés ont exprimé leur grand soulagement suite aux efforts déployés et aux actions menées par les autorités publiques, les forces de l’ordre, les équipes de secours et le personnel médical depuis leur extraction des décombres jusqu’à leur admission dans les hôpitaux pour recevoir les soins nécessaires.

A cet effet, Abdelaziz a affirmé que l’assistance, qui lui a été fournie depuis son transfert à bord d’une ambulance jusqu’à son admission à l’hôpital où il a subi une opération chirurgicale au niveau du pied, a atténué l’ampleur du choc.

Il a souligné avoir bénéficié de l’assistance médicale et psychologique nécessaire grâce aux efforts des cadres médicaux, tout en exprimant ses remerciements aux autres intervenants qui lui ont permis de contacter ses proches et de subvenir à ses besoins de première nécessité (nourriture, vêtements, etc).

Même son de cloche chez Saïda, une habitante de Douar Filala, qui a exprimé sa profonde gratitude et reconnaissance au roi pour sa haute sollicitude.

Saïda, qui a accompagné à l’hôpital son fils qui souffrait de fractures, a précisé que le cas de ce dernier a nécessité une radiologie, faisant savoir que son fils a bénéficié de l’intervention médicale nécessaire.

Elle a aussi tenu à faire part de ses vifs remerciements aux staffs médicaux qui n’ont ménagé aucun effort pour lui porter assistance et prodiguer les soins nécessaires.

Quant au jeune Mohammed, blessé lui et son frère dans la chute d’une partie du toit d’un commerce, il a souligné avoir reçu l’assistance médicale nécessaire au CHU Mohammed VI de Marrakech, exprimant ses vifs remerciements et sa profonde gratitude au roi.

Les efforts de secours et de prise en charge ont également concerné les rescapés parmi les étrangers établis au Maroc.

Dans ce sens, un ressortissant gambien, blessé au niveau de la jambe, a tenu à exprimer sa haute considération pour l’assistance qu’il a reçue à l’hôpital. Emu, il s’est dit « très reconnaissant au roi », faisant savoir qu’il dormait au moment où s’est produit le tremblement de terre.

Il a aussi indiqué que les voisins l’ont assisté pour quitter son domicile avant que les éléments de la Protection civile n’interviennent pour son transfert à l’hôpital.

Face à cette épreuve, la mobilisation tous azimuts de l’ensemble des intervenants se poursuit donc sans répit pour secourir les autres rescapés et leur apporter soutien et assistance, donnant ainsi l’exemple éloquent des valeurs d’entraide et de solidarité dont l’ensemble des Marocains ont toujours fait montre et consacrant la haute sollicitude dont le roi ne cesse d’entourer tous les citoyens.

S.L.