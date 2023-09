Aide internationale après le séisme : les précisions du ministère de l’Intérieur

Le bilan provisoire du séisme, qui a secoué certaines provinces et préfectures du Royaume le 8 septembre courant, s’est stabilisé à 19H30, à 2.122 morts et 2.421 blessés, indique le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Par ailleurs, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a bien voulu, durant la séance de travail que le Souverain a présidée à ce sujet, exprimer les remerciements les plus sincères du Royaume du Maroc à l’égard des nombreux pays frères et amis qui ont exprimé leur solidarité avec le peuple marocain dans cette situation difficile et dont plusieurs ont exprimé leur disponibilité à apporter aide et assistance dans ces circonstances particulières, précise le ministère.

Dans le cadre d’une approche conforme aux standards internationaux en pareils circonstances, les autorités marocaines ont procédé à une évaluation précise des besoins sur le terrain, en tenant compte du fait que la non-coordination dans de telles situations pourrait être contreproductive, indique la même source.

Sur cette base, les autorités marocaines ont répondu favorablement, durant cette phase précise, aux offres de soutien formulées par les pays amis, que sont l’Espagne, le Qatar, le Royaume-Uni et les Emirats Arabes Unies, qui ont proposé la mobilisation de plusieurs équipes de recherche et de secours, indique le ministère.

En adoptant la même approche de coordination et d’évaluation des besoins liés à cette étape critique, ces équipes ont établi, ce dimanche 10 septembre, des contacts sur le terrain avec leurs homologues marocaines, ajoute la même source.

Avec l’avancement des opérations d’intervention, l’évaluation des besoins éventuels pourrait évoluer, ce qui permettrait de recourir aux offres de soutien présentés par d’autres pays amis, selon les besoins spécifiques de chaque étape, précise le ministère de l’Intérieur.

Partant de ce constat, le Royaume du Maroc affirme accueillir favorablement toutes les initiatives de solidarité émanant des différentes régions du monde et qui illustrent le degré de respect par ces pays et leur reconnaissance des engagements constants du Maroc et ses multiples contributions aux actions de soutien humanitaire international, exécutées conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, conclut le communiqué.