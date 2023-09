Akhannouch préside la première réunion dédiée à « l’offre Maroc » pour l’hydrogène vert

Le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a présidé mardi la première réunion relative à l’opérationnalisation de « l’offre Maroc » dans le domaine de l’hydrogène vert.

Cette réunion, qui s’est tenue en présence du ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, de la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, du ministre délégué chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, et d’un représentant de l’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN), intervient en application des Hautes Orientations Royales contenues dans le dernier discours royal prononcé à l’occasion du 24è anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Le Maroc dispose de moyens permettant de produire l’hydrogène vert et ses dérivés dont le méthanol et l’ammoniac utilisés par l’OCP, a indiqué Mme Benali dans une déclaration à la presse à l’issue de cette réunion.

Cette rencontre a constitué un point de départ pour se concentrer sur les données dont le Maroc dispose pour mettre en œuvre des projets d’hydrogène vert, a-t-elle précisé.

Un travail approfondi sera mené à propos des données disponibles sur l’hydrogène vert et sur les potentiels dont regorge le Maroc et qui seront mis à disposition des investisseurs marocains et étrangers, notamment dans les domaines de l’éolien et du solaire, aussi bien que les infrastructures importantes, notamment les ports, les gazoducs et les pipelines pouvant être utilisés dans le domaine de l’hydrogène vert.

Cette réunion ministérielle, visant à mettre en œuvre l' »Offre Maroc » pour l’hydrogène vert, a permis d’établir une feuille de route claire pour les semaines et les mois à venir afin de répondre rapidement aux besoins des investisseurs intéressés par cette offre, a déclaré, de son côté, M. Jazouli. Cette rencontre intervient suite au discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du 24ème anniversaire de Son accession au Trône de Ses glorieux ancêtres, dans lequel le Souverain exhorte le gouvernement à « entreprendre la mise en œuvre rapide et qualitative de ce projet, de manière à valoriser les atouts dont dispose Notre pays en la matière et à répondre au mieux aux projets portés par les investisseurs mondiaux dans cette filière prometteuse », a-t-il ajouté.

Afin de placer le Maroc dans le club des pays à fort potentiel dans cette filière d’avenir et répondre aux multiples projets portés par des investisseurs et leaders mondiaux, Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait donné, en novembre 2022, Ses Hautes instructions à l’effet d’élaborer, dans les meilleurs délais, une « Offre Maroc » opérationnelle et incitative, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de la filière de l’hydrogène vert au Maroc, qui comprend, outre le cadre réglementaire et institutionnel, le schéma des infrastructures nécessaires.