L’acteur Said Taghmaoui exprime sa colère contre Momo (VIDEO)

Le célèbre acteur marocain à la renommée internationale, Said Taghmaoui, s’est vivement insurgé contre l’animateur radio Mohamed Bousfiha, dit Momo, à cause de l’ignorance de ce dernier des communications téléphoniques de l’artiste.

Celui-ci a mis Momo mal à l’aise en publiant, via son compte officiel Instagram, des extraits de l’émission « Momo morning show » dont il a été l’invité spécial.

Said Taghmaoui a également évoqué des détails de sa participation à ladite émission où Momo lui a demandé de lui offrir un cadeau. L’artiste a alors offert sa… ceinture à l’animateur. « Je me suis montré poli et j’ai enlevé ma ceinture que je lui ai offerte pour lui faire plaisir », a rappelé Taghmaoui. « J’ai essayé de rester calme et poli, tant faire que peut. Mais il a continué à lorgner ma montre et les bijoux que je portais. Cet homme est un professionnel du filoutage! », poursuit-il.

L’artiste a également asséné : « Tout cela dans le cadre d’une boutade bête, s’approchant du degré zéro pointé ! ». Il a également expliqué qu’il a été dans l’obligation de révéler ces détails, vu l’ignorance de Momo vis-à-vis de ses nombreux appels téléphoniques restés aux abonnés absents.

Des appels qui concernaient seulement le désir de l’artiste de faire, de nouveau, la promotion citoyenne d’une maison des orphelins.

L.A.