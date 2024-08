Essaouira: l’association accusée d’escroquerie par Said Taghmaoui réagit (PHOTO)

Said Taghmaoui a annoncé, sur son compte Instagram, s’être retiré d’une association dédiée aux orphelins, à Essaouira.

L’artiste marocain a pris cette décision suite, selon lui, à des détournements de fonds. Dans une vidéo, Taghmaoui a indiqué que 85.000 dirhams, récoltés pour les enfants orphelins, avaient été détournés et a pointé du doigt des dépenses injustifiées, à l’instar de machines à laver à 270.000 dirhams, un robinet à 5000 dirhams et des machines à sécher à 90.000 dirhams.

L’association en question vient de réagir aux accusations de l’artiste et a décidé de lui retirer son titre d’ambassadeur de bonne volonté.

«Cette décision a été prise après de multiples considérations et discussions concernant vos comportements récents qui, malheureusement, ne reflètent pas les valeurs et les principes fondamentaux de notre association. En tant qu’ambassadeur de bonne volonté, il est impératif de maintenir une conduite exemplaire et de représenter notre association de manière positive et respectueuse en toutes circonstances», explique l’association dans un communiqué.

Et d’ajouter : «Malgré les efforts et les avertissements répétés, vos actions ont continué à compromettre l’intégrité et l’image de notre organisation. Nous comprenons que des erreurs peuvent être commises, mais il est crucial pour nous de préserver la confiance de nos membres, donateurs et partenaires institutionnels. Nous vous remercions pour les efforts et les contributions que vous avez apportés à notre association par le passé».

L’association a également demandé à l’artiste de lui rendre le passeport et le certificat d’ambassadeur de bonne volonté qui lui a été remis le 1er mai 2021.

H.M.