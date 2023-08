Province de Nador: grosse affluence à la plage Ras El-Ma (VIDEO)

La commune de Ras El-Ma et son village, province de Nador, situés à environ 20 kilomètres de la Perle bleue de la Méditerranée, la belle ville de Saïdia, connaissent une grosse affluence des touristes nationaux et étrangers.

Particulièrement, celle des amateurs de plongée, grâce à sa zone dite « Les Roches », un endroit paradisiaque prisé par les nageurs de haute voltige. Aussi, de nombreux estivants, qui se sont rendus dans ce beau site touristique, ont-ils tenu à exprimer leur grands bonheur et satisfaction.

Lesquels bonheur et satisfaction sont ceux d’avoir eu le loisir de visiter des endroits panoramiques, à couper le souffle, dont jouit cette région du Nord du Royaume et comptant parmi les destinations préférées de nombreuses familles, qui y trouvent calme, paix et sérénité.

A noter que le village de Ras El-Ma est également la destination des gourmets qui adorent déguster du poisson frais et succulent de la région de l’Oriental, vu que cette dernière offre aux estivants de nombreux restaurants spécialisés dans les fritures et les succulents tajines de poisson ou de fruits de mers de toutes sortes. Ceci, grâce au port tout proche qui accueille, au quotidien, plusieurs petites et moyennes barques de pêche, débarquant leurs cargaisons de poissons de fruits de mer, pour le grand plaisir des palais des estivants.

Larbi Alaoui