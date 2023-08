Abus sur la plage d’El Jadida: nouveau rebondissement dans l’affaire

Le procureur du roi près la Cour d’appel d’El Jadida a déféré l’individu filmé sur une plage pendant qu’il abusait sexuellement d’un enfant vers le juge d’instruction.

Selon une source sûre de Le Site info, celui-ci a ordonné, de son côté, de placer le mis en cause à la prison Sidi Moussa, précisant qu’il sera poursuivi pour trafic d’êtres humains, détournement de mineur et attentat à la pudeur sur mineur avec violence. La date de la première audience a été fixée au 30 août.

Rappelons que le coupable est responsable d’une association sportive, une école de football plus exactement, basée à Casablanca et qui organisait des excursions auxquelles participaient des enfants et des mineurs qu’il lui ont été confiés. C’est grâce à la vidéo filmée par une vacancière, sur une plage des environs de la ville d’El Jadida, que les actes du pédophile ont été révélés. Et l’enregistrement, publié sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp notamment, montrent bien ce monstre pratiquer des attouchements et embrassant un enfant de neuf ans à peine, sur plusieurs parties du corps.

Et malgré sa tentative de cacher son visage et de couvrir celui de la petite victime avec un tee-shirt, les trait de l’agresseur sexuel ont été reconnus.

Sitôt alertés, les services sécuritaires se sont empressés de diligenter une enquête, sous la supervision du parquet général compétent. Vite identifié par les fins limiers de la Sûreté nationale, le mis en cause, un cinquantenaire, a été interpellé et placé en garde à vue, a précisé la même source.

De même que de son côté, la famille de la petite victime, ayant bien reconnu le visage son enfant dans l’enregistrement vidéo, ainsi que celui du pédophile, a décidé de déposer plainte afin que justice soit rendue au mineur et que l’agresseur sexuel soit sévèrement sanctionné.

