Une piqûre de scorpion tue une fillette de 4 ans aux environs d’Oued Zem

Une fillette, âgée d’à peine 4 printemps, a succombé suite à la piqûre d’un scorpion, mardi 8 août, à l’hôpital multidisciplinaire de la ville de Khouribga.

Ce drame s’est produit au douar Hammadi, relevant de la commune rurale de Maaadna de l’arrondissement d’Oued Zem, province de Khouribga, Région de Béni Mellal-Khénifra.

Et selon une source fiable de Le Site info, ce serait l’absence d’antidote d’envenimation contre les piqûres de scorpions qui serait à l’origine du décès précoce de la malheureuse et défunte fillette.

La même source a souligné que ce drame a suscité un grand choc et les grands malheur et tristesse au sein des membres de la famille de la petite victime, dont la dépouille a été transférée à la morgue de la ville de Khouribga.

A noter que les morsures de serpents et les piqûres de scorpions causent annuellement la mort de dizaines de victimes et ce, au niveau de la Région de Béni Mellal-Khénifra où on constate de tels cas dans les zones montagneuses et les villages enclavés qui connaissent des températures élevées.

Larbi Alaoui