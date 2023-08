Grosse opération de la Marine royale au large de Guerguerate

Par LeSiteinfo avec MAP

Dans le cadre de ses missions d’assistance et de sauvetage en mer, un patrouilleur de Haute Mer de la Marine Royale a intercepté, le 5 août 2023, au niveau des eaux sous juridiction nationale du sud du Royaume, au large de Guerguerate, une pirogue en difficulté avec à son bord 194 candidats à la migration irrégulière, a-t-on appris de source militaire.

Les immigrés secourus, qui ont pris la mer à partir d’un pays au Sud du Royaume, ont été transbordés et embarqués à bord de l’unité de la Marine Royale, en vue de leur acheminement vers le port de Dakhla, a-t-on précisé de même source, notant que parmi ces derniers, se trouvaient une femme, cinq cadavres et 11 candidats en état de santé critique.

Les personnes secourues, toutes de nationalité sénégalaise, ont reçu les premiers soins à bord de l’Unité de la Marine Royale, avant d’être ramenées saines et sauves au port de Dakhla le 6 août 2023 et remises à la Gendarmerie Royale pour les procédures administratives d’usage, indique la source militaire, ajoutant que cinq cadavres et 11 candidats en état de santé critique ont tous été évacués sur l’hôpital Hassan II de Dakhla.

S.L.