Décès de « Sayida Leïla », la plus célèbre animatrice de la RTM

Le milieu radiotélévisuel marocain s’est réveillé, ce vendredi 4 août, sous le choc attristé de l’annonce du décès de « Sayida Leïla », l’une des plus célèbres pionnières et animatices de la RTM, désormais appellée SNRT.



Tous, via les réseaux sociaux, n’ont pas manqué d’exprimer leur grande tristesse et leurs sincères condoléances aux membres de la famille, aux proches, amis et collègues de la défunte, Malika Meliani, connue médiatiquement depuis des lustres sous le nom de « Sayida Leila », nom de l’émission qu’elle avait brillamment animée pendant de longues années à la station radio nationale de la rue Brihi, à Rabat.



Laquelle émission dont le credo a été d’évoquer les problèmes et attentes de la femme et de la famille marocaines, depuis les années 50 du siècle dernier, en sus de son émission sociétale célèbre intitulée « Ana 3indi mouchlila » (J’ai un problème). Et grâce à ses émissions, « Sayida Leila » a su conquérir, haut la main, le coeur de millions d’auditrices et d’auditeures, toutes générations confondues

.

Ceci, pendant plus de cinq décennies où elle été l’une des plus célèbres voix féminines, voire la plus célèbre, de la scène radiophonique marocaine. En sus de tout cela, la défunte était connue pour sa participation patriotique importante, du temps du protectorat français, et pour son militantisme avéré concernant l’indépendance du Maroc.

Le Site Info présente ses sincérés condoléances à la famille et aux proches, collégues et amis de Malika Meliani! Que dieu ait la défunte en sa sainte miséricordre. Nous sommes à dieu et à lui nous retournons.

Larbi Alaoui