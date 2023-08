Fès : sécurité optimale pour des vacances inoubliables

La ville de Fès s’efforce de créer un environnement sécurisé et paisible pour accueillir ses visiteurs. Pour ce faire, la préfecture de police a mis en place un dispositif solide. Grâce à des patrouilles régulières, une brigade touristique vigilante et une surveillance électronique efficace, la saison s’annonce sans tracas, offrant ainsi une expérience inoubliable à tous ceux qui découvrent cette magnifique destination.

En dépit de la chaleur accablante, les forces de police de Fès restent stoïques et continuent d’assurer la sécurité en mettant en place des mesures renforcées. Pendant cette période de l’année, les principaux visiteurs de la ville sont des Marocains résidant à l’étranger (MRE) ainsi que des touristes en quête de loisirs. Afin d’assurer le bon déroulement de cette saison, la préfecture de police de Fès ne ménage aucun effort. Tous les services sont mobilisés 24 h/24 pour garantir la sécurité aussi bien des vacanciers que des habitants. Avant l’arrivée de la saison estivale, les services de police ont mis en place une planification minutieuse pour faire face à l’afflux de visiteurs. Des réunions sont soigneusement organisées pour évaluer les besoins en personnel, en équipements et en ressources. Les effectifs sont renforcés, et des patrouilles supplémentaires sont prévues afin de couvrir les zones touristiques et les lieux d’intérêt. Grâce à ces mesures préventives et proactives, la préfecture de police de Fès permet aux visiteurs de profiter au mieux de leur séjour tout en garantissant la sécurité et la tranquillité des lieux pour les résidents.

Forte mobilisation de la brigade touristique à l’ancienne médina

De Bab Boujloud à la place Rcif (Bab Sid l’Aouad), on peutconstater une mobilisation permanente de la brigade touristique sur place. Ainsi, dans les rues de l’ancienne médina, les vacanciers et les touristes se sentent rassurés grâce à une présence policière visible. En effet, des agents en uniforme patrouillent régulièrement dans les quartiers touristiques, les souks, et aux abords des sites historiques majeurs. Ces patrouilles permettent de dissuader d’éventuels actes criminels et d’agir rapidement en cas de besoin. Kamar Ben Azza, commissaire divisionnaire et chef de la brigade touristique à la préfecture de police, nous a détaillé les mesures prises par la brigade touristique pour cette saison estivale.

Dans le cadre du dispositif global mis en place pour cette période estivale, la brigade touristique a déployé les ressources humaines et les moyens techniques nécessaires pour que cette étape se déroule dans les meilleures conditions. Ainsi, plusieurs patrouilles mobiles et fixes sont mobilisées le long des circuits touristiques, aux accès à l’ancienne médina, ainsi que dans les différents espaces de transport public. «Nous disposons d’une équipe spécialisée dont l’objectif est de garantir la sécurité des touristes et des résidents visitant les sites touristiques, tout en prévenant tout comportement dépassant les limites et pouvant porter atteinte à la sécurité ou à l’image de la ville», souligne le responsable.

Sensibilisation et assistance aux touristes

Les services de police ne se limitent pas à la seule répression et à la surveillance. Ils ont également mis en place des actions de sensibilisation pour informer les touristes sur les précautions à prendre en matière de sécurité. À cet effet, des agents de police multilingues sont mobilisés, présentant les mesures d’urgence et les consignes de sécurité à suivre. Des points d’information sont également présents dans les zones touristiques pour aider les visiteurs en cas de besoin.

Le dispositif de la police de circulation

Dans les points les plus culminants en matière de circulation à Fès, comme le rond-point liant l’avenue Allal Ben Abdellah à celui de Hassan II, ou encore la place de l’Afiat, le dispositif de la police de circulation est mobilisé de manière permanente avec des patrouilles fixes et des éléments de la circulation. Les motards de la police de circulation sont en première ligne pour fluidifier le trafic, veiller au respect du Code de la route et prévenir les éventuels accidents. Ils sont assistés par les policiers de la circulation, qui gèrent les intersections et les feux de signalisation pour garantir une circulation sécurisée et ordonnée. La police civile joue également un rôle essentiel dans la gestion de la circulation des piétons, en veillant à leur sécurité lors de traversées de rues animées et en les informant des règles à suivre pour éviter les risques.

Vidéoprotection au service des citoyens

Pour compléter leur dispositif de sécurité, les services de police ont investi dans la surveillance électronique et la vidéoprotection. Des caméras de surveillance sont installées à des endroits stratégiques, permettant de surveiller de manière continue les zones à forte fréquentation. Selon les responsables sécuritaires, ces dispositifs jouent un rôle dissuasif crucial et facilitent l’identification des suspects en cas d’incident. La coordination des différentes interventions sécuritaires menées sur le terrain incombe à cette unité qui se charge de cette lourde tâche. Leur objectif est de répondre efficacement aux attentes des citoyens tout en veillant à la préservation de la sécurité et de l’ordre public. Grâce à ces mesures proactives, la sécurité est renforcée dans la ville de Fès, offrant aux résidents et aux visiteurs une plus grande tranquillité d’esprit lors de leurs déplacements et de leurs activités quotidiennes.

Maryam Ouazani / Les Inspirations ÉCO