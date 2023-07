Starlight: Latifa Raâfat quitte le jury, voici son remplaçant

Hatim Ammor va rejoindre le jury de la 2ème saison de l’émission musicale «Starlight», sur 2M. Selon une source exclusive de «Ralia», les rumeurs selon lesquelles le chanteur aurait exigé un cachet de 800.000 dirhams, comme annoncé par plusieurs pages sur les réseaux sociaux, sont totalement infondées.

On apprend par ailleurs que l’artiste remplacera Latifa Rafat qui a refusé de participer à la 2ème saison du programme. Le divorce a été acté à cause de certaines exigences financières de la chanteuse. 2M a ainsi entamé les négociations avec Hatim Ammor pour compléter le jury composé d’Asmae Lamnaouar, Nouamane Lahlou, Aminux et Douzi.

Toutefois, deux membres du jury seraient contre l’arrivée de Hatim Ammor, à cause de certains conflits qui auraient eu lieu par le passé.

Talent show original qui invite des jeunes artistes marocains à faire leurs premiers pas dans la lumière, Starlight, c’est aussi une scénographie artistiquement riche et spectaculaire. Le standard de production qui était déjà de très haut niveau depuis le lancement a également connu une monté en puissance lors des dernières émissions de la phase finale.

H.M.