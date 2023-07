Fès: un policier contraint de faire usage de son arme

Par LeSiteinfo avec MAP

Un inspecteur de police en fonction à la préfecture de police de Fès a été contraint de faire usage de son arme de service à titre préventif, aux premières heures de la matinée de mardi, afin de neutraliser deux individus qui étaient en état d’ébriété manifeste et de forte agitation mettant en danger la sécurité des personnes et la sûreté des agents de police par la menace sérieuse et imminente à l’aide d’un objet contondant, a-t-on appris de source sécuritaire.

La patrouille de police était intervenue pour interpeller les deux suspects, âgés de 26 et 27 ans, qui semaient le désordre sur la voie publique et qui ont refusé d’obtempérer et opposé une résistance farouche aux policiers en usant d’un objet contondant, ce qui a nécessité le tir d’un coup de semonce ayant permis de maîtriser les personnes en question et de saisir l’objet utilisé dans cette agression.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent en vue d’identifier tous les actes criminels qui leurs sont imputés et d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire.

S.L.