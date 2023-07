Mohammedia: un trafiquant de « Lpoufa » dans les filets de la police

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments du district provincial de la sûreté de Mohammedia ont interpellé, dimanche soir, un individu ayant des antécédents judiciaires, pour possession et trafic présumés de la drogue « Lpoufa ».

Le suspect, âgé de 42 ans, a été interpellé en flagrant délit de possession de 200 grammes de drogue de type « Lpoufa », de bouteilles utilisées pour la consommation de cette drogue, 20 doses de cocaïne, 67 comprimés de psychotropes, en plus d’un lot d’armes blanches et d’un pistolet en plastique, qui auraient servi à menacer et perpétrer des agressions physiques, a-t-on indiqué de source sécuritaire.

Le mis en cause a été soumis à l’enquête judiciaire, menée par la police judiciaire de Mohammedia sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire ainsi que interpeller les autres complices dans cette affaire criminelle, ajoute la même source.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts continus déployés dans la lutte contre le trafic de drogue et psychotropes particulièrement « Lpoufa ».

S.L.