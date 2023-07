Canicule à Marrakech: grosse affluence sur les espaces verts

Par LeSiteinfo avec MAP

Alors qu’une vague de forte chaleur déferle, depuis quelque jours, sur la ville de Marrakech, avec un thermomètre dépassant parfois les 48°C, les habitants et les visiteurs de la Cité Ocre affluent massivement, en début de chaque soirée, vers les espaces verts et autres parcs en quête d’un bol d’air frais, créant une effervescence nocturne exceptionnelle, à même de consolider davantage l’attractivité et la magie de la première destination touristique du Royaume.

Cet engouement nocturne pour différents espaces verts et squares, qui constituent un « poumon » pour la ville des Sept Saints trouve ses origines dans des traditions ancestrales locales surtout, pour les ménages qui ont pris l’habitude, chaque soir, de s’organiser pour s’orienter vers un espace vert de la ville, le temps de fuir cette chaleur torride et les tumultes de la vie, et de partager des moments de joie et de détente, avec au menu des verres de thé à la menthe, et des plats copieux dont, la fameuse « Tanjiya ».

De véritables « excursions » nocturnes, à même de conférer à cette Cité, « magie et splendeur », tout en confortant sa position de destination accueillante et généreuse.

Une fois la nuit tombée, les espaces verts deviennent donc, des destinations de prédilection pour les habitants et les visiteurs en quête d’un brin de fraîcheur nocturne et d’une ambiance si particulière, qui règne dans ces lieux emblématiques de la ville, considérée par le passé, comme une véritable « Cité jardin ».

Certes, si une certaine langueur s’empare des quartiers et des artères de la ville tout au long de la journée où, le mercure bat son summum, les nuits en cette saison estivale chaude se montrent plus « clémentes » mais aussi, animées et combien conviviales.

Alors que certains préfèrent prendre d’assaut les terrasses des cafés pour partager des moments de convivialité entre amis et engager des débats et des discussions sur moult questions d’actualité, d’autres préfèrent, au contraire, passer des moments nocturnes dans les espaces verts et les places publiques, le temps de goûter à la fraicheur et au calme que peuvent procurer ces espaces.

C’est dans ce sens, que certains spécialistes au fait des questions environnementales au niveau de Marrakech n’hésitent guère à considérer que les espaces verts font la renommée de la ville et son rayonnement à l’échelle nationale comme au plan international, ce qui requiert d’avantage d’efforts en vue de préserver ces espaces et d’assurer leur entretien en permanence.

Et de poursuivre que les autorités locales et les départements concernés ont beaucoup investi dans les jardins et les places publiques à Marrakech, notamment à travers la plantation de palmiers, de rosiers et d’autres espèces végétales dans le but, de mettre à la disposition des habitants et des visiteurs de la Cité ocre, des espaces propres et dotés d’équipements adéquats et ce, pour leur confort et bien-être.

Sur un autre registre, ils ont estimé que l’abandon des anciennes techniques de construction (en pisé), telles que basées sur le choix de matériaux promouvant l’efficacité énergétique des bâtiments (Epaisseur des murs procurant fraicheur en été et chaleur en hiver), pour les techniques faisant appel au béton armé et le manque d’aération dans certaines constructions peuvent constituer des facteurs majeurs derrière la hausse des températures en été dans les maisons et par là, la ruée des familles vers des endroits frais, notamment les espaces verts.

Tout en se disant en faveur de la multiplication des campagnes de sensibilisation sur l’importance de la protection de ces espaces verts et leur maintien dans un état de propreté élevé, ils ont insisté également sur la nécessité d’intensifier les opérations d’entretien de ces lieux verdoyants. La finalité étant d’être en mesure d’accueillir ses hôtes dans les meilleures conditions et donc, de préserver ces squares pour les générations futures.

Pour sa part, l’artisan Mohamed Azli, a rappelé que les anciens bâtiments ont été construits de manière à préserver et à maintenir la fraicheur même durant la nuit surtout, après une journée où le thermomètre dépassait les 40 degrés, ce qui faisait de l’été à Marrakech, une occasion de retrouvaille, de détente, de partage et de convivialité entre les familles, qui préféraient se réunir régulièrement au niveau des anciens quartiers de la Médina.

Il n’a pas manqué d’expliquer que le béton armé absorbe et stocke la chaleur de manière prolongée, ce qui fait que la température reste élevée dans ces bâtiments, même durant la nuit quand la température a tendance à enregistrer une baisse à l’extérieur. Une faible inertie thermique qui chasse les habitants de leurs maisons en quête de fraicheur dans les parcs et les espaces verts aménagés le long des principales avenues à Marrakech, à l’instar du Boulevard Mohammed VI, Allal Al Fassi, Bab Doukkala, la Palmeraie…etc.

Sur un autre registre, il a pointé du doigt la persistance de certains agissements condamnables et irrespectueux de la nature, auxquels se livrent certains individus, appelant à une prise de conscience renouvelée à la faveur de l’importance écologique de ces espaces et de leur rôle majeur dans l’atténuation de la pollution de l’air au niveau de cette Cité.

La préservation des espaces verts à Marrakech, destination touristique par excellence, demeure tributaire des efforts consentis par l’ensemble des parties concernées, afin de préserver la végétation et les arbres de tout acte de détérioration, tout en sensibilisant les générations montantes sur l’importance de ce patrimoine naturel inégalable qui, à travers des siècles, a marqué la Cité Ocre d’une empreinte esthétique particulière.

