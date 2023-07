La vidéo d’une agression fait réagir la police de Tanger

Par LeSiteinfo avec MAP

La préfecture de police de Tanger a réagi avec une grande célérité et efficacité à une vidéo diffusée sur les pages de réseaux sociaux jeudi, montrant un individu essayant de voler une dame sur la voie publique au quartier Branes 2 à Tanger.

Les recherches et investigations réalisées à la lumière de cette vidéo ont démontré qu’il s’agissait d’une affaire pénale traitée par les services de police judiciaire du district de sûreté de Bni Makada à Tanger, apprend-on de source sécuritaire.

Les recherches ont abouti à l’interpellation du suspect en flagrant délit d’un vol similaire jeudi, ainsi qu’à la saisie d’une moto qu’il utilisait dans cette activité criminelle, indique la même source.

L’opération de pointage du mis en cause sur la base de données de la Sûreté nationale a révélé qu’il faisait l’objet d’un avis de recherche national, émis par les services de police judiciaire de Sidi Slimane, pour son implication présumée dans une agression physique contre un mineur.

Le prévenu, âgé de 28 ans et aux antécédents judiciaires, a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, tandis que les recherches et investigations se poursuivent pour interpeller l’un de ses complices après qu’il fut identifié.

