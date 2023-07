Rabat: sit-in devant l’hôpital Moulay Youssef (VIDEO)

Le Syndicat indépendant des infirmiers et techniciens de santé a organisé un mouvement contestataire devant l’hôpital Moulay Youssef de Rabat, pour protester contre la sourde oreille et la négligence avérée contre le cahier revendicatif des concernés.

Pour cette raison, les infirmiers et techniciens de santé ont scandé de nombreux slogans et brandi plusieurs banderoles exprimant leur ras-le-bol et leur colère indignée à l’encontre du laxisme des autorités compétentes, vis-à-vis de leurs attentes et revendications légitimes, ainsi que concernant la situation déplorable dont ils pâtissent.

Par ailleurs, le secrétaire régional du Syndicat indépendant des infirmiers et techniciens de santé, de la ville de Salé, a déclaré que ce sit-in contestataire est une réponse claire à la sourde oreille dont sont victimes les attentes revendicatives du personnel paramédical.

Mustapha Zeroual a également précisé que ledit Syndicat a adressé de nombreuses correspondances au ministère de la Santé et de la Protection sociale, en vue de l’ouverture d’un dialogue, sauf que cette demande a reçu le « niet » du Département de Khalid Ait Taleb.

Larbi Alaoui