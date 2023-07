Conseil de gouvernement: plusieurs nominations à de hautes fonctions

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement, a approuvé des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau de la présidence du gouvernement, Nada Biaz a été nommée directrice générale de l’École nationale supérieure de l’administration, a indiqué le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.

S’agissant du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, El Houssine Yahous a été nommé inspecteur régional de l’urbanisme, de l’architecture et de l’aménagement du territoire national de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

En ce qui concerne le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêt, Abdelmalek Faraj a été nommé directeur de l’Institut national de recherche halieutique, tandis que Nabil Chaouki a été nommé directeur du Laboratoire officiel d’analyses et de recherches chimiques.

Au niveau du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Abdelaziz Boujdaini a été nommé secrétaire général.

S.L.