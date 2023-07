Peinture des façades des immeubles: le retard de l’opération vivement critiqué à Casablanca

Le projet du Conseil communal de Casablanca, annoncé il y a plusieurs mois déjà et consistant à repeindre des édifices publics et des habitations, a pris beaucoup de retard, ont rapporté nos confrères du site Hespress.

Ce retard de repeindre aussi les vieux bâtiments délabrés de plusieurs avenues très animées de la capitale économique du Royaume a suscité de vives critiques de la part de nombreux acteurs associatifs.

Ces derniers, a précisé la même source, ont appelé le Conseil de la ville à s’empresser à mettre en œuvre ledit projet, sachant l’absence d’harmonie esthétique dans les quartiers, lieux patrimoniaux, de l’ancienne médina de Casablanca. Et en particulier, les quartiers à la longue histoire, dont la création de certains remonte au temps du Protectorat français au Maroc.

Cependant, les services concernés se sont retrouvés face au refus incivique de nombreux habitants de repeindre les façades des bâtiments et des locaux commerciaux, après le lancement du projet, demandant au Conseil de la ville de s’occuper, lui même, des frais de l’opération de repeinture. Laquelle demande est irrecevable, vu que le budget alloué à cette opération d’embellissement est assez limité et ne permet point cela.

Aussi, Le conseil de la ville a-t-il décidé d’avoir recours à l’intervention de la police administrative dans l’objectif de mettre en œuvre l’arrêté communal n° 2014/2, dont les dispositions obligent les propriétaires des immeubles, des résidences et des commerces à repeindre les façades de leurs biens immobiliers et de procéder à leur propreté et ce, dans le cadre de la préservation de l’esthétique de la capitale économique du Royaume.

Larbi Alaoui