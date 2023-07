Marrakech: demandes de sanctions contre certains cafés et restaurants

La Coordination régionale du Forum marocain des droits de l’Homme, à Marrakech, a exprimé sa grande indignation vis-à-vis de l’occupation et de l’exploitation illégales de l’espace public de la part de certains propriétaires de cafés et de restaurants, entre autres commerces.

Et dans un communiqué, dont Le Site info a pris connaissance de la teneur, l’instance précitée a appelé les autorités locales (police administrative, caïds et pachas) à appliquer la loi, en sanctionnant les contrevenants qui s’évertuent à occuper les trottoirs réservés aux passants, sans possession d’aucune autorisation légale, même provisoire, d’exploitation de l’espace public.

De même que la Coordination régionale du Forum marocain des droits de l’Homme a tenu à rappeler que bien que le gouvernement ait décrété de renforcer les mesures de contrôle de l’occupation et de l’exploitation provisoires de l’espace public, ces dernières semblent admises et supportées à Marrakech, au vu et au su des autorités locales.

Cependant, a-t-on précisé, tantôt ces dernières agissent à l’encontre des contrevenants en les sanctionnant et en les sommant de libérer l’espace public occupé par certains commerces, mais tantôt restent les bras croisés et n’agissent point contre d’autres contrevenants.

Larbi Alaoui