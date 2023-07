L’artiste irakien Majid Al Muhandis adresse un message aux Marocains (VIDEO)

Le célèbre chanteur irakien, Majid Al Muhandis, a exprimé son grand bonheur après le succès qu’a obtenu son récent concert à Casablanca, aux côtés de la Libanaise Najwa Karam, surnommée « Le soleil de la chanson arabe ».

Et via son compte officiel Instagram, Majid Al Muhandis a partagé avec ses fans et followers les moments vécus avec le public marocain. Avec un commentaire typiquement à la marocaine, illustré par le drapeau rouge et vert du Royaume: « Allah ikhallikoum lia »( Que Dieu vous garde pour moi!), vous qui avez créé mon bonheur! ».

Pendant ce mémorable concert, la star irakienne a interprété un bouquet de ses tubes les plus connus, sous les applaudissements et les ovations d’un public enthousiaste et conquis, exprimant son admiration et son amour pour Majid Al Muhandis.

Et cerise sur le gâteau, ce dernier a également eu la très bonne idée de réserver une agréable et émouvante surprise à son public marocain. Ceci, en interprétant le tube célébrissime de la regrettée grande chanteuse populaire, Al Hajja Al Hamdaoui, connu de plusieurs générations de Marocains , le fameux « Hya, hya ».

Chanson populaire marocaine que Majid Al Muhandis avait précédemment chantée, en dédicace au public marocain et en expression d’amour pour le Royaume du Maroc et pour l’estime qu’il porte à l’art de ce dernier.

Larbi Alaoui