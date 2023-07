Wydad-Raja: où et quand voir le derby ? (Coupe du Trône)

Les demi-finales de la Coupe du Trône de football (saison 2021-2022) seront disputées ce dimanche avec au menu le derby casablancais entre le Wydad et le Raja et une confrontation époustouflante entre la Renaissance Berkane et le FUS Rabat.

Le Wydad, qui a vu le titre de Botola Pro D1 lui échapper lors de la dernière journée, compte panser ses plaies, ce dimanche au complexe sportif Mohammed V de Casablanca (17h30), en croisant le fer avec son rival éternel, auteur d’une saison moins éblouissante, marquée par une modeste 5è place au classement final.

Le Wydad, finaliste malheureux également de la Ligue des Champions d’Afrique face à Al Ahly d’Egypte, semble être déterminé à remporter ce derby, d’autant que la victoire ne fera que renforcer le capital confiance des protégés du Belge Sven Vandenbroeck.

Pour y parvenir, les Wydadis miseront sur leur esprit de gagne et force de caractère qui leur a permis de prendre le dessus sur les plus grands clubs du continent cette saison, même si la direction du club a préféré, à maintes reprises, changer le staff technique afin de rectifier le tir, ce qui a été non sans incident sur le rendement des Rouge et blanc.

Du côté des Verts, huit fois vainqueurs de ce trophée, ils disputeront leur premier match sous la houlette de l’entraineur allemand Josef Zinnbauer, nommé en juin dernier en remplacement du Tunisien Mondher Kebaier.

Les coéquipiers d’Anas Zniti seront dos au mur lors de ce « classico » dans la mesure où ils sont sortis bredouilles cette saison, après leur élimination de la Ligue des champions.

Afin de renforcer ses rangs et relever les prochains défis, le Raja s’est attaché les services de plusieurs nouveaux joueurs, à l’instar de Youssef Belammari, Abdellah Khafifi ou encore Hachim Domingo.

Le coup d’envoi du derby sera donné à 18 heures. Il sera retransmis sur Arryadia HD.

S.L