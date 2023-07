Vivo Energy Maroc et NARSA unissent leurs forces pour promouvoir la sécurité routière

Vivo Energy Maroc, l’entreprise en charge de la commercialisation et de la distribution de carburants et lubrifiants de marque Shell au Maroc et de Gaz de Pétrole Liquéfié de marque Butagaz, lance la 11e édition de sa campagne de sensibilisation à la sécurité routière « Vigilance Roulez Prudence » en partenariat avec l’Agence Nationale de la Sécurité Routière (NARSA). Cette initiative, qui se tient du 7 au 9 juillet au niveau de plusieurs stations-service Shell du réseau autoroutier de Vivo Energy Maroc, s’inscrit dans le cadre du dispositif routier #Codewahed et prévoit diverses actions de sensibilisation.

La campagne est lancée dans une période estivale qui connaît un pic de trafic autoroutier à l’approche des vacances d’été, du retour de Aïd Al-Adha et de l’arrivée des Marocains résidents à l’étranger. Elle a pour principal objectif de sensibiliser les automobilistes aux dangers de la route.

Au programme de cette 11e édition : des actions de sensibilisation et d’éducation animées par des animateurs formés par Vivo Energy Maroc et la NARSA sont déployées au niveau d’un ensemble de stations-service du réseau autoroutier national. L’opération connaît également la distribution d’un guide de la sécurité routière destiné aux enfants et aux parents ainsi qu’un kit de coloriage.

« L’éducation représente un axe central de nos engagements RSE et la sécurité routière, une composante fondamentale de notre culture d’entreprise que nous partageons avec l’ensemble de notre écosystème. C’est pourquoi partager et encourager cette culture auprès de nos clients et nos concitoyens est prioritaire. Pour créer le plus fort impact, nous avons choisi un moment de trafic routier annuel majeur pour lancer la campagne. Nous remercions chaleureusement notre partenaire NARSA pour leur soutien renouvelé au succès de ce programme », déclare Peyami Oven, Directeur général de Vivo Energy Maroc.

« Vigilance Roulez Prudence est la manifestation et le fruit d’un partenariat de longue date avec Vivo Energy Maroc. C’est un rendez-vous annuel qui marque les esprits des citoyens et utilisateurs de la route chaque année. Nous tenons à remercier notre partenaire pour sa mobilisation et son engagement constants à ce projet citoyen », a déclaré Benacer Boulaajoul, Directeur de la NARSA.

L’engagement de Vivo Energy Maroc pour la sensibilisation à la sécurité routière dénote d’une réelle politique de gestion de la sécurité. L’entreprise a mis en place depuis plusieurs années un programme intégral de sécurité routière, permettant à Vivo Energy Maroc de poursuivre son engagement en tant qu’entreprise pionnière et leader en matière de sécurité. Il vise à faciliter un changement culturel dans les comportements liés à la sécurité routière auprès de ses collaborateurs, du grand public en général et chez les enfants en particulier. Avec ses partenaires, Vivo Energy Maroc travaille sans cesse pour l’amélioration de la sécurité sur les routes marocaines.