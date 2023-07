Abdelhamid Sabiri n’est plus un cœur à prendre (PHOTO)

L’international marocain et joueur de l’équipe italienne de la Sampdoria, Abdelhamid Sabiri, a enflammé la Toile pendant ces dernières heures, après son annonce, via son compte officiel Instagram, d’avoir convolé en justes noces.

Et dans une story, publiée jeudi 6 juillet, le Lion de l’Atlas est apparu une belle bague en argent à la main gauche, en compagnie de l’heureuse élue dont le visage n’a pas été dévoilé.

Cette photo a été largement partagée sur de nombreuses pages du réseau social Instagram, avec des commentaires de sincères félicitations à Abdelhamid Sabiri et à sa Dulcinée et souhaitant bonheur, longue vie et succès au jeune couple, désormais unis par les liens sacrés du mariage.

A noter que les nouveaux mariés passent leur voyage de noces en Grèce, comme Sabiri l’a annoncé dans une récente publication. Par ailleurs, des rumeurs persistantes ont annoncé le prochain mariage d’un autre international marocain.

Il s’agirait de celui du joueur de l’équipe anglaise de West Ham United, le Lion de l’Atlas Nayef Aguerd. Cependant, celui-ci a formellement démenti, d’une façon plaisante, de telles rumeurs qui se sont répandues comme une traînée de poudre.

Larbi Alaoui