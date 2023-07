Salaires: bonne nouvelle pour les fonctionnaires

L’Exécutif, par la voix du ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, a fait la promesse de procéder à une nouvelle augmentation des salaires des fonctionnaires. Ceci, après que les indicateurs de conjoncture économique, aussi bien au Royaume qu’à l’international, sont beaucoup plus favorables.

Et lors de la séance des questions orales, à la Chambre des représentants, lundi 3 juillet 2023, Younes Skouri a affirmé que les salaires de la Fonction publique sont assujettis à la loi, tandis qu’il le sont par des négociations entre les patrons et les employés, en ce qui concerne le secteur privé. Et ce, a ajouté le ministre, dans le respect total des dispositions du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG).

De même qu’en réponse à une question du Mouvement populaire sur la similitude du SMIG entre les secteurs public et privé, Younes Skouri a souligné qu’après l’augmentation du SMIG de 5%, et de 10% s’agissant du secteur agricole, le gouvernement s’apprête à une nouvelle augmentation des salaires, concernant le secteur public.

L’amélioration des salaires du secteur privé, elle, est liée aux négociations collectives au sein de l’entreprise et dans le cadre du dialogue social, a également précisé le ministre, tout en assurant que l’Exécutif se penchera sur de nombreux accords collectifs, dans les prochains mois.

Larbi Alaoui