Transport pendant la période de l’Aid Al-Adha: le ministère fait le bilan

Par LeSiteinfo avec MAP

Près de 600.000 personnes ont choisi, durant la période de l’Aïd al-Adha, de se déplacer par autocars, contre près de 900.000 qui ont opté de voyager par train, a déclaré mardi à la Chambre des Conseillers, le ministre du transport et de la logistique, Mohamed Abdeljalil.

Ce chiffre reflète l’importance du transport en commun pour répondre aux besoins de mobilité des citoyens marocains durant la période de l’Aid al-Adha, a relevé Abdeljalil dans sa réponse à une question centrale sur « l’opération de la mobilité des citoyens durant la période de l’Aïd al-Adha ».

S’agissant du transport par bus, le responsable à relevé que le ministère a renforcé l’offre de transport public pour les voyageurs, en octroyant 2.800 autorisations exceptionnelles, qui a permis de mettre à disposition près de 150.000 sièges supplémentaires, ce qui représente 30 % de l’offre de transport quotidien entre les villes, réalisé par près de 1.700 bus de transport des voyageurs.

Pour assurer les conditions de sécurité et de sûreté des voyageurs, le ministère s’emploie, à travers ses services régionaux et provinciaux, à renforcer le contrôle sur les bus à travers les organismes concernés et à les soumettre à un examen mécanique, a-t-il noté.

Concernant le transport ferroviaire, le ministre a précisé que la réservation obligatoire des sièges a permis aux voyageurs d’effectuer le déplacement dans de bonnes conditions, ajoutant que l’offre de transport a été renforcée durant la période de l’Aïd avec des trains supplémentaires vers la plupart des destinations les plus demandées, puisqu’environ 240 trains étaient programmés en moyenne quotidienne, contre 226 trains en périodes régulières. Dans l’objectif d’accompagner le rythme intense du trafic et de permettre aux clients de voyager dans les meilleures conditions durant cette période, l’Office national des chemins de fer (ONCF) élabore annuellement un dispositif pour recevoir des centaines de milliers de voyageurs, a souligné le ministre, relevant que l’ONCF a mobilisé cette année les ressources humaines et matériels nécessaire pour accompagner ce flux de voyageurs.

S.L