IGA : une école d’excellence… à prix réduit !

Reconnue par l’État, l’IGA reste cependant l’une des écoles les moins chères au Maroc. En effet, cela fait plus de douze ans que les frais n’ont pas augmenté dans cette école, pourtant renommée. Dans cette interview, Mohammed Zaoudi, son directeur général, nous explique comment il parvient à maintenir des frais d’études abordables tout en offrant une formation de qualité.

Au moment d’envisager de suivre un cursus universitaire, qu’est-ce qui pourrait encourager des étudiants à opter pour le Maroc plutôt que pour l’étranger ?

Le Maroc est considéré aujourd’hui comme une des meilleures destinations pour la poursuite des études supérieures. Et ce, grâce à ses multiples atouts en qualité de formation, qualité de vie, développement économique, emplacement stratégique et j’en passe. Le Maroc a pu se forger une image très valorisante, notamment dans le secteur de l’enseignement. Grâce à des offres de formation riches et variées, les étudiants trouvent tout ce qu’il leur faut pour réussir leurs carrières, que ça soit en termes de spécialités, compétences ou opportunités. Sans oublier, bien sûr, la reconnaissance ainsi que la réputation des diplômes marocains à l’échelle internationale.

Comment les frais d’études à l’IGA se comparent-ils à ceux des autres établissements d’enseignement supérieur au Maroc ?

L’IGA reste l’école reconnue par l’État la moins chère sur tout le territoire national. Cela fait plus de douze ans que nous n’avons pas augmenté nos tarifs. Nous sommes conscients des difficultés rencontrées par les familles, et nous avons décidé de les aider en maintenant les mêmes tarifs, tout en continuant à améliorer nos offres et la qualité de notre formation. Il s’agit d’un domaine très noble, et nous avons pensé que c’était la meilleure façon de rendre service à ces familles et, bien évidemment, à notre pays.

Pouvez-vous expliquer comment l’IGA parvient à maintenir des frais d’études abordables tout en offrant une formation de qualité ?

Comme mentionné précédemment, nous avons maintenu nos tarifs inchangés tout au long de ces dernières années. Malgré la forte inflation, la direction générale a décidé de participer à la préservation du pouvoir d’achat en maintenant des tarifs abordables, dans un objectif d’équité et d’égalité des chances pour toutes les familles. Toutes les augmentations des charges ont été assumé par l’IGA sans aucun impact sur nos prix. Ceci a pu se faire grâce à une gestion rigoureuse qui a fait ses preuves depuis notre création, en 1981. En effet, l’IGA est avant tout un projet de valeurs.

Quelle est la valeur ajoutée que les étudiants peuvent attendre en investissant dans leur éducation à l’IGA ?

Qualité, compétences, sérieux et carrière, tels sont quelques unes des valeurs ajoutées pour ceux qui optent pour notre prestigieuse école. Nous veillons, à l’IGA, à former des cadres polyvalents capables de réussir tous les challenges auxquels ils seront confrontés. Avec une pédagogie agile et innovante, nous formons des ingénieurs et managers prêts à assumer et à intégrer les plus grands comptes à l’échelle internationale. En plus de leurs compétences techniques, ils se distinguent par des compétences humaines indispensables pour réussir dans le monde professionnel.

Quelles sont les stratégies mises en place pour garantir ce rapport qualité-prix attractif ?

Avec le plus grand nombre de professeurs permanents, plus de 70% des cours sont assurés par nos professeurs titulaires, ce qui donne non seulement une stabilité à nos formations, mais aussi un suivi et une évolution continue. Nous avons investi énormément sur les moyens techniques, mais surtout humains, lesquels représentent le secret de notre réussite.

Quels sont les indicateurs de la qualité de l’enseignement à l’IGA ?

Il y en a plusieurs, mais je citerais la reconnaissance de l’IGA par l’État, l’accréditation de toutes les filières par l’État, la reconnaissance internationale, la notoriété de l’école auprès des recruteurs et le plus large réseaux des lauréats, avec plus de 20.000 diplômés. Un autre indicateur – auquel je tiens personnellement – est la reconnaissance des parents, qui font déjà partie des lauréats IGA, et qui continuent à orienter leurs enfants vers nous afin de suivre le même parcours.

Comment les étudiants peuvent-ils être assurés qu’ils recevront une formation de haut niveau en dépit des frais d’études relativement bas ?

Pourquoi payer plus cher ? Alors qu’ils peuvent parfaitement opter par une école supérieure reconnue par l’État, et surtout une école qui a déjà fait ses preuves tout au long de ces derniers 40 ans. Effectivement, nous pratiquons les tarifs les moins chers, mais il s’agit d’une volonté de la direction générale qui a décidé d’assumer toutes ces inflations afin d’offrir aux étudiants et parents la possibilité de réaliser leurs rêves en décrochant leurs diplômes d’ingénieurs ou de managers. Et croyez-moi, nous sommes très fiers de cette décision.

Pouvez-vous partager des exemples concrets de réussite d’anciens étudiants de l’IGA qui ont pu bénéficier de leur formation à un coût raisonnable et qui ont ensuite réussi dans leur carrière professionnelle grâce à cette formation ?

Il me faudrait énormément de temps, avec les plus de 20.000 lauréats issus de l’IGA. Nous avons vu défiler beaucoup de success stories, toutes avec des parcours très remarquables : des directeurs généraux, des experts-comptables, des ministres, des ambassadeurs, des experts, des consultants, des avocats, des ingénieurs d’affaires, des directeurs SI, des professeurs, et bien d’autres. Toutes ces success stories ont permis à l’IGA de compter sur la plus large communauté des IGAistes et surtout de continuer à rayonner.

Khadim Mbaye / avec les Inspirations ÉCO