Nominations à de hautes fonctions (Conseil de gouvernement)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement Aziz Akhannouch, a approuvé des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément à l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville -département de l’Aménagement du Territoire National et de l’Urbanisme-, Mbarek Boulah a été nommé inspecteur régional de l’Urbanisme, de l’Architecture et de l’Aménagement du Territoire national à Guelmim-Oued Noun, indique un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le parlement- porte-parole du gouvernement.

Pour sa part, Mohamed El Boutahri, a été nommé directeur de l’Agence urbaine de Khénifra, ajoute la même source.

Au niveau du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication -département de la Communication-, Abdellatif Bensfia, a été nommé directeur de l’Institut Supérieur de l’Information et de la Communication (ISIC).

S.L.