Aïd al-Adha: le prix de l’abattage à Rabat

Une semaine avant la date de la célébration de l’Aïd Al-Adha, le Conseil communal de Rabat a fixé les prix du service d’abattage des têtes de bétail destinées au sacrifice.

Ce service sera mis à la disposition de la population de la capitale et de ses environs, dans les abattoirs situés au quartier Akkari. Et dans un communiqué publié par la maire de Rabat,-et dont Le Site info a pris connaissance de la teneur-, il est précisé que lesdits abattoirs offriront ce service de qualité d’abattage du bétail le jour de l’Aïd et ce, à partir de 6 heures du matin.

Selon le même communiqué, le prix de l’abattage d’un ovin ou d’un caprin a été fixé à 240 DH, alors que pour un bovin le prix est de 700 DH. Le service d’abattage sera assuré par une équipe complète de bouchers, de leurs assistants et d’employés des services vétérinaires, a précisé la même source.

Par ailleurs, le ministère des Habous et des Affaires islamiques avait annoncé, dimanche dernier, que le mois de Dhou al qi’da était de 30 jours, ce qui signifie que le jour de l’Aïd Al-Adha sera le jeudi 10 Dhou al-hijja 1444 de l’Hégire, correspondant au 29 janvier 2023.

L.A.