Le port d’Al Hoceïma se prépare pour l’opération Marhaba

Par LeSiteinfo avec MAP

Le port d’Al Hoceima a pris une série de mesures pratiques, grâce à la fédération des efforts de tous les intervenants, pour accueillir les Marocains résidant à l’étranger (MRE) dans les meilleures conditions, dans le cadre de l’opération « Marhaba 2023 ».

Le directeur du port d’Al Hoceima, Adil El Bardi, a souligné qu’une série de mesures ont été prises au niveau de la gare maritime pour accueillir les MRE dans de bonnes conditions, dans le cadre de l’opération « Marhaba 2023 », lancée le 5 juin sous la présidence effective du roi Mohammed VI.

Dans une déclaration à la MAP, El Bardi a précisé que tous les moyens logistiques nécessaires ont été mobilisés pour assurer la sécurité des passagers et de leurs bagages dès leur descente à la gare maritime, notant que la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) ont augmenté le nombre des agents déployés au port, afin d’accélérer l’opération de contrôle des passeports, des bagages et des marchandises, tout en mobilisant un certain nombre d’assistants pour accompagner et aider les voyageurs.

Il a relevé que les mesures nécessaires ont été prises pour organiser l’accès à la gare maritime, en organisant le stationnement des voitures à l’extérieur de la gare, en coordination avec les autorités locales, afin de permettre aux voyageurs de transiter dans de bonnes conditions, précisant que l’Agence nationale des ports (ANP) et la société d’exploitation des ports « Marsa Maroc » ont procédé à la mise à niveau de la gare maritime, l’amélioration de la signalisation horizontale et verticale, et la mise en place des installations sanitaires, afin d’assurer les conditions favorables au bon déroulement de l’opération Marhaba.

Le responsable a noté que les travaux ont porté également sur la rénovation de la couverture de la zone de stationnement de voitures, afin de fournir des espaces ombragés pour les passagers et les véhicules, ainsi que l’aménagement et l’équipement des bureaux de douane, pour améliorer les conditions de travail et contribuer à accélérer l’opération de transit.

Il a affirmé que les personnes à besoins spécifiques et les personnes âgées bénéficient d’une attention particulière de la part de tous les intervenants, en particulier des équipes médicales de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, qui veillent à faciliter leur accès aux services fournis par les différents services tant au sein qu’à l’extérieur de la gare maritime du port.

Le port d’Al Hoceima, a-t-il enchainé, dispose d’une ligne maritime avec le port de Motril (Espagne), assurée par la compagnie maritime ARMAS, avec une capacité de 1.500 passagers et 300 véhicules par traversée, en plus de 4 à 6 voyages hebdomadaires assurés par les navires reliant Al Hoceima à certains ports de la rive nord de la Méditerranée, en particulier pendant les heures de pointe.

El Bardi a souligné que la Fondation Mohammed V pour la Solidarité a mobilisé tous ses moyens logistiques et humains pour mener à bien cette opération, relevant que tous les partenaires de l’opération Marhaba au port d’Al Hoceima, en particulier les services de la Sûreté nationale, l’ADII, la Protection civile, la Santé aux frontières, l’ANP et de « Marsa Maroc », ainsi que les autorités locales, veillent à fédérer leurs efforts pour servir et aider les MRE, qui vont passer leurs vacances d’été au Maroc.

S.L