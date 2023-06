Une touriste victime d’une agression à El Jadida

Une touriste française a eu une fracture au niveau du bras après avoir été victime d’une agression, vendredi, au niveau de l’avenue Mohamed Rafii, à El Jadida.

Selon une source de Le Site info, le mis en cause possédait une arme blanche et a tenté d’arracher le sac de la victime, âgée de 60 ans. Celle-ci a perdu l’équilibre et est tombée avant que le coupable ne prenne la fuite.

Alertées, les autorités se sont rendues sur les lieux et ont évacué la touriste a l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires. Elles ont également réussi à mettre la main sur l’agresseur. La même source précise par ailleurs que la victime a déjà quitté l’hôpital est son état de santé ne suscite pas d’inquiétude.

H.M.