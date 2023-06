Le roi Mohammed VI adresse un message à Charles III

Par LeSiteinfo avec MAP

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Charles III, Souverain du Royaume-Uni, à l’occasion de son anniversaire.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses meilleurs voeux de santé, de bonheur et de quiétude au roi Charles III.

Le roi saisit cette heureuse occasion pour exprimer au roi Charles III sa fierté des liens ancestraux d’amitié unissant les deux Souverains et les deux familles Royales et de l’étroite et fructueuse coopération existant entre les deux pays.

S.L.