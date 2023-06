Bac 2023: les résultats seront bientôt dévoilés

Les résultats de l’examen national unifié du baccalauréat seront affichés le 19 juin courant. C’est ce qu’a annoncé le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Le ministère a également indiqué que les résultats de la session de rattrapage seront annoncés le 13 juillet.

Rappelons que le nombre de candidats cette année aux épreuves du baccalauréat a atteint 426.000, soit une augmentation de 18% par rapport à l’année dernière. La session ordinaire de l’examen national du baccalauréat a eu lieu les 6, 7 et 08 juin 2023 pour la branche scientifique et économique et les 09 et 10 juin 2023 pour la branche des lettres. La séance de rattrapage aura lieu les 05, 06, 07 et 08 juillet 2023.

Selon Chakib Benmoussa, le ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, toutes les conditions étaient réunies pour le bon déroulement de cette échéance nationale, y compris l’aménagement de 25.000 salles d’examen et la mobilisation de 50.000 surveillants.

