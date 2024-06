BAC 2024 au Maroc: quand les résultats seront-ils affichés ?

Les résultats de l’examen national unifié du baccalauréat seront affichés le 26 juin courant. La session de rattrapage aura lieu les 10,11, 12 et 13 juillet et ses résultats seront annoncés le 19 juillet 2024.

La session ordinaire du baccalauréat 2024 a connu la participation de 493.651 candidats, dont 373.374 scolarisés et 120.277 libres. Le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa a souligné que le ministère a veillé à mobiliser l’ensemble des intervenants et à prendre toutes les dispositions logistiques et organisationnelles nécessaires pour assurer le déroulement de ces épreuves dans les meilleures conditions, en mettant à disposition 1.833 centres d’examens offrant 28.549 salles au niveau national.

En outre, 49.000 surveillants ont été mobilisés pour favoriser l’égalité des chances, selon le ministre qui rappelle que cette année a été marquée par des nouveautés telles que la mise en place d’un soutien pédagogique et psychologique ainsi que le rattrapage au profit des candidats.

Concernant les nouveautés digitales, Benmoussa a indiqué que la numérotation secrète des copies d’examen permettra de réduire les erreurs et cas de tricherie.

S.L.