Casablanca: les épreuves du bac sous haute surveillance (VIDEO)

La session ordinaire des épreuves de l’examen national du baccalauréat a débuté ce mardi 6 juin à la Direction provinciale de l’éducation et de la formation de préfecture d’arrondissements de Casablanca-Anfa.

Et à ce propos, la directrice provinciale de l’éducation et de la formation a assuré que la distribution de épreuves s’est effectuée tôt ce mardi matin, concernant les chefs de centres en personne, au niveau de la Direction Provinciale de Casablanca-Anfa. Dans une déclaration à Le Site info, Bouchra Aaraf a confirmé que c’est à 6

heures du matin que les chefs des centres ont été reçus dans le but de la distribution des épreuves de la session ordinaire de l’examen national du baccalauréat.

Notre interlocutrice a aussi souligné que l’organisation de cette opération s’est déroulée d’une façon bien définie et précise, sous des mesures sécuritaires strictes et rigoureuses.

Bouchra Aaraf a également expliqué que les chefs des centres ont ensuite été accompagnés par des agents de la Sûreté nationale en vue d’assurer leur arrivée aux centres d’examen dans les conditions les meilleures.

L.A.