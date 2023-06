Saison estivale: une ville marocaine fixe l’heure de fermeture des plages

Le gouverneur de la province de Tiznit, Hassan Khalil, a ordonné une mesure opérationnelle en vue de l’organisation de la saison estivale 2023 des plages relevant de la province.

Ainsi, les autorités locales ont pris parmi plusieurs décisions celle de la fermeture quotidienne des plages devant les estivants, à 20 heures. Quant à la mesure opérationnelle ordonnée par le gouverneur de la province de Tiznit, datant du 31 mai 2023, elle stipule que la saison estivale débutera le 1er juin et finira le 15 septembre prochain.

Et de préciser que les plages concernées sont les suivantes: Sidi Moussa, Aglou, Azrou de la commune de Tnine aglou, ainsi que la plage Tlat Nbouazza de la commune d’Arbaa Sahel. La surveillance sur ces plages commence chaque jour à partir de 8 heures et s’achève à 20 heures, a-t-on encore souligné. De même que l’on a appelé les estivants au respect des mesures de prévention nécessaires, dont les règles concernant la santé et la sécurité, l’organisation de l’entrée et la sortie de la plage, en leur réservant des passages spéciaux, et le respect des horaires fixés par les autorités.

Celles-ci insistent également sur la sensibilisation constante des estivants aux règles essentielles d’hygiène et de sécurité, comme elles veilleront à ce que les installations de la plage soient soumises à des opérations de propreté et de nettoyage, de façon permanente et continue.

De surcroît, il a été rappelé aux estivants que la pratique des sports aquatiques est interdite dans les plages précitées si elle n’a pas été autorisée par des décisions administratives reconnues officiellement.

