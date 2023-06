Fraude aux examens scolaires: les autorités sur le qui-vive (DGSN)

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de la police judiciaire à Laâyoune et Guercif ont interpellé jeudi, lors de deux opérations distinctes, menées en coordination avec les services de la direction générale de la surveillance du territoire, trois individus en flagrant délit de possession et de trafic d’appareils électroniques de contrebande utilisés dans la fraude aux examens scolaires, a-t-on appris de source sécuritaire.

La première opération menée à Laâyoune a permis d’interpeller un élève et un stagiaire en formation professionnelle, tous deux âgés de 21 ans, en flagrant délit de trafic d’appareils électroniques de contrebande utilisés dans la fraude, selon la même source, notant que les prévenus ont été appréhendés en possession de deux téléphones portables, de cinq appareils et cartes de type « VIP », d’écouteurs sans fils de pointe et de 201 piles pour écouteurs.

La deuxième opération menée par la police judiciaire de Guercif a permis l’arrestation d’un individu âgé de 22 ans en flagrant délit de trafic de deux appareils électroniques de type « VIP », deux écouteurs et 33 piles ainsi qu’un câble de chargement.

Les mis en cause ont été soumis à l’enquête judiciaire menée sous la supervision des parquets compétents, afin d’élucider les circonstances de ces affaires de fraude et déterminer les actes criminels qui leur sont reprochés.

Ces opérations s’inscrivent dans le cadre des efforts déployés pour lutter contre la contrebande et le trafic d’appareils électroniques utilisés à des fins de fraude aux examens scolaires, souligne la même source.

S.L.