Al Jazeera: pourquoi le Marocain Abdessamad Nasser a été licencié (Exclu)

Al Jazeera a mis fin aux fonctions du journaliste marocain Abdessamad Nasser après plusieurs années de bons et loyaux services.

Selon une source anonyme de Le Site info, la décision est tombée suite au refus du Marocain de supprimer un tweet, dans lequel il défend les femmes marocaines. Celles-ci avaient été victimes, en effet, d’une campagne de diffamation de la part des médias algériens.

« Quelle insolence et effronterie sans précédents que tout cela? Et quel vil comportement de la part de ceux qui n’ont nulle éducation, ni morale? Vos médias haineux et envieux sont au plus bas niveau et ce que vous commettez comme actes est des plus répréhensibles et des plus blâmables! », avait écrit Abdessamad Nasser sur son compte Twitter.

Notre source indique que le journaliste a été victime, pendant deux semaines, de harcèlement de la part des responsables d’Al Jazeera afin d’effacer son post, mais n’a finalement pas cédé à la pression. La chaîne qatarie a ainsi décidé de le licencier.

«L’Algérien Hafid Derradji a insulté les Marocains et les Marocaines à plusieurs reprises. Pourtant, il n’a jamais été inquiété ni sanctionné», s’est étonné notre source.

On apprend par ailleurs qu’Al Jazeera a toujours contrôlé les publications de ses journalistes sur leurs réseaux sociaux. «Les valeurs promues par la chaîne concernant la liberté d’expression ne sont que mensonges. Les responsables imposent d’étranges règles à leurs équipes», confie-t-on.

Et d’ajouter que le lobby algérien livre une bataille contre les journalistes marocains au sein d’Al Jazeera, appelant la diplomatie marocaine à intervenir en urgence pour mettre fin à ces hostilités.

A noter que Abdessamad Nasser a rejoint la chaîne en 1997.

N.M.