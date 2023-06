Rentrée scolaire: ce qu’il faut savoir sur la généralisation de l’Amazigh

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministère de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports a annoncé, jeudi, la généralisation progressive de l’enseignement de la langue amazighe au cycle primaire au titre de la rentrée scolaire 2023/2024, à l’horizon d’une généralisation globale lors de la rentrée 2029/2030.

Ce chantier s’inscrit dans le cadre de l’application des dispositions de la Constitution du Royaume, notamment l’article 5 qui stipule que l’Amazighe constitue une langue officielle de l’État, ainsi que dans le sillage de l’intérêt porté par le roi Mohammed VI à l’Amazighe en tant que composante essentielle de l’identité marocaine authentique, riche par la pluralité de ses affluents, et patrimoine commun à tous les Marocains, précise le ministère dans un communiqué. Cette généralisation progressive cadre aussi avec les textes législatifs sur la mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe, la loi-cadre 51.17 et la feuille de route gouvernementale 2022-2026.

En vue de mettre en œuvre ce chantier national, le ministère entreprend bon nombre d’actions et de mesures organisationnelles, administratives, pédagogiques, de formation et d’appui aux niveaux central, régional, provincial et local, et ce dans l’objectif d’atteindre un taux de couverture de 50% des établissements scolaires offrant un enseignement en Amazighe au cours de la rentrée scolaire 2025-2026.

Les mesures entreprises comprennent la mise en place de structures de supervision et de pilotage à tous les niveaux et la formation initiale et continue des enseignants afin d’améliorer leurs capacités pédagogiques. Cela consiste à maîtriser à la fois la répartition des classes et une gestion optimale des ressources humaines.

De plus, un dispositif d’encadrement et d’accompagnement régulier sera assuré par des inspecteurs pédagogiques, en renforçant le recours aux TIC et en favorisant l’usage des ressources numériques dans l’enseignement de la langue amazighe.

Par ailleurs, et dans le cadre du partenariat avec le ministère délégué chargé de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration pour la mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe et le renforcement de son intégration dans le domaine de l’éducation, des plateformes numériques pour la formation à distance seront mises à la disposition des enseignants et des élèves.

Afin d’assurer une mise en œuvre optimale de ce chantier et doter les enseignants de la langue amazighe d’outils de travail nécessaires pour remplir leurs fonctions, des kits, des manuels et guides seront mis à leur disposition dans la perspective de consolider la place de la langue amazighe dans l’ingénierie linguistique du système éducatif, conclut le communiqué.

S.L.