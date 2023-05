Réhabilitation des marchés hebdomadaires: les précisions du gouvernement

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a indiqué, lundi à Rabat, que son Département a contribué en 2021-2022 à hauteur de 62 millions de dirhams à la réhabilitation d’un nombre de marchés hebdomadaires sous-équipés.

Répondant à une question centrale sur les marchés de gros et les marchés hebdomadaires, lors de la séance hebdomadaire des questions orales à la Chambre des représentants, Laftit a affirmé que le ministère s’attelle, avec les autres partenaires, à l’élaboration d’un programme national pour la réhabilitation de l’ensemble de ces marchés, en prenant en compte le rayonnement et la nature de ces lieux vitaux, tout en fixant leur portée nationale, régionale, provinciale et locale, au regard de l’importance socio-économique et culturelle de ces structures dont le nombre s’élève à 822 à l’échelle nationale (753 en milieu rural et 69 en milieu urbain).

Dans le cadre de sa démarche visant à créer la convergence nécessaire entre les différents programmes et plans qu’il a tracés, mais aussi en droite ligne des orientations du Nouveau modèle de développement et en exécution du programme gouvernemental, notamment dans son volet relatif à la création de chaînes industrielles alimentaires et à la modernisation des circuits de distribution, à travers la restructuration des marchés de gros et des abattoirs et la réhabilitation des marchés hebdomadaires, le ministère œuvre pour l’accompagnement financier, technique et juridique des collectivités territoriales en vue de développer et moderniser les services économiques locaux en tant que maillon important dans les chaînes de production et de commercialisation agricole.

Etant donné l’importance de la complémentarité entre les politiques sectorielles visant à développer les filières et canaux de distribution et de commercialisation des produits agricoles, une vision commune entre le ministère de l’Intérieur et les départements gouvernementaux chargés de l’agriculture et du commerce et de l’industrie est en cours d’élaboration dans le but de développer les marchés de gros des légumes et des fruits, a-t-il dit, rappelant la signature en 2020 d’une convention de partenariat entre les ministères concernés fixant le cadre général et les engagements des parties au sujet de la création de 12 marchés régionaux de gros de nouvelle génération dotés de tous les équipements et les services modernes requis.

En exécution de cette approche et dans la perspective de sa généralisation à l’échelle nationale, il a été procédé au lancement des travaux de construction d’un marché de gros régional de nouvelle génération doté de tous les équipements modernes dans la commune de Rabat et dont les travaux de construction devraient prendre fin en 2023, a poursuivi Laftit, notant que les préparatifs sont en cours pour la réalisation de quatre autres marchés similaires dans les régions de Fès-Meknès (préfecture de Meknès), de l’Oriental (province de Berkane: études techniques financées par le ministère de l’Intérieur), Marrakech-Safi (préfecture de Marrakech) et Souss-Massa (préfecture d’Inzegane-Ait Melloul).

En outre, partant de l’importance de la réforme du cadre juridique inhérent aux marchés de gros pour fruits et légumes, le ministère de l’Intérieur a procédé, en concertation et en coordination avec l’ensemble des départements ministériels concernés, à l’élaboration d’un arrêté ministériel portant organisation, création et réhabilitation de ces structures et modernisation des équipements dont elles doivent disposer et des prestations fournies, outre l’adoption des modes de modernisation de gestion de manière à dépasser les modes de gestion actuelle qui contribuent largement à l’aggravation des problèmes que connait le secteur, a-t-il ajouté, faisant savoir que le projet de cet arrêté ministériel a été déposé auprès du Secrétariat général du gouvernement pour examen.

Parallèlement à ces efforts, le ministère, a poursuivi Laftit, a tenu des réunions avec le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération et avec le ministère de l’économie et des finances en vue de régler certaines problématiques dans la perspective de développer les nouveaux marchés de gros, soulignant que le gouvernement, à travers la direction générale des collectivités territoriales, incite les présidents des conseils communaux à adopter des modes professionnels dans la gestion des marchés hebdomadaires, comme la gestion déléguée ou la création de société de développement local.

Il a ajouté que le ministère a mis à la disposition des collectivités un guide pratique relatif à la réhabilitation et à l’amélioration de la gestion de ces infrastructures en consacrant le cadre de bonne gouvernance et de gestion rationnelle.

L’objectif de ces marchés de gros de nouvelle génération est d’assurer la commercialisation des denrées alimentaires de manière fluide et transparente et mettre fin à un nombre de pratiques malsaines, a-t-il précisé, réaffirmant l’engagement en faveur d’une restructuration radicale de tous les marchés hebdomadaires relevant de l’ensemble des collectivités territoriales du Royaume, afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle vital dans la revitalisation du cycle économique, culturel et social.

S.L.