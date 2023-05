ʺAna Bidaouiʺ : 2M dédie une saga documentaire à Casablanca

La chaîne d’Aïn Sebaâ rend hommage à la ville blanche à travers ses multiples épopées et ses mille et une facettes, une œuvre documentaire exceptionnelle intitulée ʺAna Bidaoui – Les Mémoires de Casablancaʺ. Conçue et produite par 2M, avec Ali n’ Productions, cette expérience audiovisuelle inédite propose aux téléspectateurs quatre épisodes de 52 minutes qui racontent, de manière immersive, l’histoire de Casablanca, de sa genèse à nos jours.

2M a fait appel au réalisateur de ʺCasanegraʺ, Nour-Eddine Lakhmari, pour apporter un regard cinématographique nouveau avec une création documentaire haut de gamme, programmée dans la case documentaire ʺDes Histoires et des Hommesʺ (H&H), chaque dimanche soir à 22h à partir du 4 juin prochain.

Sur un scénario écrit et développé par Rita El Quessar, scénariste de fiction et documentariste expérimentée, la série s’adresse au plus large public. Offrant des images spectaculaires et des archives rares, elle est enrichie de nombreux témoignages qui délivrent des informations originales, divulguées parfois pour la première fois, sur la ville de Casablanca. En fil conducteur, le personnage du ʺvoyageurʺ transportera le téléspectateur dans les différentes périodes de la ville, hors de ses sentiers battus, à la rencontre de son âme bouleversante et accueillante, de ses Hommes et Femmes qui font la fierté d’une ville aux mille et une facettes.

ʺGrâce au film ʺCasablancaʺ avec Bogart et Bergman, le nom de cette ville fait partie de la mémoire collective et de l’imaginaire du monde entier. Mais quelle est au juste l’histoire de Casa et des Bidaouis ? Une histoire fragmentée et parcellaire pour une ville multi séculaire qui, au fil du temps, n’a jamais cessé d’exercer son magnétisme. On dit même que toute personne qui passe une nuit à Casa, devient casaoui… même si on aime la détester. Comment ne pas raconter l’épopée de cette ville et de ses habitants? Depuis le lancement de notre case documentaire, ʺDes Histoires et des Hommesʺ, voilà 12 ans, notre désir est de Nous raconter, documenter notre histoire et révéler nos identités plurielles… Autant d’ingrédients qui font de “Ana Bidaoui” une partie de nous-mêmesʺ, a déclaré Reda Benjelloun, Directeur des Magazines d’Information et du Documentaire à 2M.

Exposer l’autre Casablanca, la vivante, la bouleversante…

L’objectif du documentaire est de raconter Casablanca comme elle ne l’a jamais été… ʺAna Bidaouiʺ présente la saga de la ville blanche à travers les petites histoires dans la grande Histoire, en quatre périodes de la préhistoire jusqu’au monde contemporain.

Il s’agit aussi d’exposer la richesse et la diversité d’une ville chaotique, aux identités multiples et en perpétuel mouvement. Pour cela, le documentaire s’appuie sur de nombreux outils narratifs, dramatiques et de mise en scène captivants où l’approche humaniste, le réel et l’émotion sont omniprésents. ʺAna Bidaouiʺ allie également un traitement innovant des images d’archives et des prises de vues exceptionnelles.

ʺAna Bidaouiʺ donne, par ailleurs, la parole à une palette d’experts aux regards divers qui raconteront les différents visages de cette ville cosmopolite, mais aussi à des habitants. Tous partageront leurs souvenirs et leur vision sur le patrimoine et l’évolution de Casablanca, capitale économique, mais aussi cœur battant des faits sociaux, économiques et politiques, nationaux et internationaux qui ont construit la modernité marocaine.

Parmi ces intervenants, on compte des architectes tels que Abderrahim Kassou et Karim Rouissi, des représentants d’associations, des habitants, de nombreux historiens, archéologues, oulémas, journalistes, cinéastes, économistes, écrivains, enseignants, etc.

ʺAna Bidaouiʺ traduit la politique volontariste de 2M axée autour du partage et du rayonnement du patrimoine matériel et immatériel du Maroc. À travers cette création documentaire, 2M réaffirme son rôle de producteur de contenus culturels innovants et de chaîne fédératrice qui ʺrassembleʺ autour des valeurs communes du vivre-ensemble.