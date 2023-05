Météo Maroc: averses orageuses ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 18 mai 2023:

– Pluies et averses orageuses sur les côtes et les plaines au Nord de Safi, la Méditerranée, le Rif, l’Atlas et le Nord de l’Oriental.

– Gouttes éparses sur les Hauts Plateaux Orientaux, le Nord-Ouest des provinces Sud et les plaines Centres.

– Chutes de neige sur les sommets du Haut et Moyen Atlas.

– Temps assez froid sur l’Atlas, le Rif et les Plateaux Orientaux.

– Chasse-poussières sur l’intérieur des provinces Sud.

– Rafales de vent assez soutenues localement sur les provinces Sud, l’Anti-Atlas et le Souss.

– Températures minimales de l’ordre de 02/08°C sur l’Atlas, le Rif, l’Oriental et les plateaux de phosphates et d’Oulmes, de 19/22°C sur l’extrême Sud des provinces Sahariennes et de 11/16°C sur le reste du territoire.

– Températures journalières en baisse continue sur une grande partie du Royaume.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le détroit et le long du littoral atlantique.

S.L.