Transformation digitale : le Cloud et l’IA au centre du débat

Le Forum de la Transformation Digitale tient sa deuxième édition ce 17 mai à Casablanca sous le thème « Le Cloud au service de l’accélération de la digitalisation des entreprises marocaines » en présence du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation du Royaume du Maroc Abdellatif Miraoui et d’éminentes personnalités des entreprises opérant dans le secteur de la technologie.

Coorganisé par Orange Maroc et AOB Group en partenariat avec Huawei Technologies, Fortinet, leader mondial de la cybersécurité, la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement (BERD), le cabinet d’intelligence de marché IDC ainsi que l’Association des Utilisateurs des Systèmes d’Information du Maroc (AUSIM), le Forum de la Transformation Digitale est un des rendez-vous incontournables pour le domaine du numérique et de ses professionnels. En effet, cette rencontre annuelle a pour vocation de réunir les professionnels SI des secteurs public et privé autour des bonnes pratiques, liées à la transition numérique.

Cette année, différents Keynote speakers et experts se penchent sur le Cloud et l’intelligence artificielle étant donné leur importance dans l’accélération de la digitalisation des organisations. Les invités et leurs audiences débattent de nombreux apports du Cloud tels que le traitement des données informatiques à travers l’intelligence artificielle, l’optimisation des coûts et des ressources, l’anticipation des cyberrisques, etc.

Le temps d’une journée, les experts de renom se réunissent pour informer, sensibiliser et inciter les dirigeants et managers IT à mettre en marche leur transformation digitale.

En plus d’être un espace de débat et d’échange, le 2e Forum de la Transformation Digitale vise à exposer les tendances 2023 relatives à la digitalisation des organisations. L’objectif est de démontrer les différents atouts du cloud dans l’optimisation des process et expliquer finalement les mécanismes existants dans l’analyse et la sécurité de la data.

Cette deuxième édition est marquée par la signature de deux conventions de partenariat : la première entre le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation du Royaume du Maroc et Orange Maroc à l’occasion du lancement de la Cloud Academy ; et la seconde entre Huawei Technologies, Orange Maroc et l’ENSAM Casablanca (École Nationale Supérieure des Arts et Métiers) qui vise à assurer une formation en TIC dans le cadre de la mise en place de ladite académie. Les étudiants de dernière année de l’ENSAM ont d’ailleurs eu l’opportunité de participer à un concours autour de l’intelligence artificielle, lancé par Orange Maroc. Le gagnant sera annoncé lors du Forum.

À cette occasion, le ministre a souligné que « les percées technologiques dans le domaine du digital sont porteuses de grandes opportunités en termes d’accélération de la modernisation de notre économie et le rehaussement de la compétitivité de nos entreprises. C’est pour cela que le PACTE ESRI 2030 place le numérique au cœur de ses choix stratégiques et accorde une attention particulière à la formation d’un vivier de compétences dans les métiers du digital au même titre que la promotion de la recherche scientifique dans ce domaine porteur ».

De son côté, Hendrik KASTEEL, le Directeur Général d’Orange Maroc, a affirmé que « la création de la Cloud Academy en partenariat avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation traduit notre volonté commune de former une nouvelle génération de talents numériques, prêts à relever les défis technologiques d’aujourd’hui et de demain. Ensemble, nous construisons les bases d’une économie digitale prospère et ouvrons de nouvelles perspectives pour les étudiants sur l’ensemble du territoire marocain ».

Le Forum de la Transformation Digitale est une plateforme de rencontres des professionnels IT et des technologies providers afin de benchmarker et d’échanger autour des meilleures tendances et pratiques pour évoluer au rythme des usages technologiques actuels.