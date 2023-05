L’astronome marocain Abdelaziz El Khattabi a annoncé la date de l’Aïd al-Adha 2023 au Maroc. Selon ses calculs, la fête du mouton sera célébrée le mercredi 28 juin dans le Royaume.

Contacté par Le Site info, El Khattabi a indiqué que le croissant annonçant le début de Dou Al Hijja sera observé le dimanche 18 juin. Le 1er du mois sera donc le lundi. L’astronome a également indiqué que le jour de Arafa coïncidera avec le mardi 27 juin.

Même si les calculs astronomiques permettent de connaître précisément le jour de la nouvelle lune, la tradition marocaine exige que l’astre soit observable à l’œil nu. Et c’est le ministère des Habous et des Affaires islamiques qui annonce officiellement la date de début de Dou Al Hijja et celle de l’Aïd al-Adha.

Par ailleurs, avec l’approche imminente de la célébration de l’Aïd, des professionnels prévoient, encore une fois, la revue exorbitante des têtes de bétail destinées à l’abattage.

Le vice-secrétaire général de l’Association nationale des vendeurs de viande rouge, Région de Casablanca-Settat, a confirmé que les prix seront augmentés, de manière exorbitante et prévisible. Et dans une déclaration à Le Site info, Youssef Oulja a souligné que le prix d’un ovin pourrait facilement atteindre les 5.000 DH, au cas où le ministère de tutelle, concerné par le secteur du cheptel, n’interviendrait pas afin de trouver des solutions idoines pour les éleveurs.

H.M.