Aïd Al-Adha: les prix exorbitants des moutons arrivent sous l’Hémicycle

Quelques petites semaines seulement nous séparent de la date de la célébration de l’Aïd Al-Adha et la polémique est toujours de mise, concernant la situation du cheptel au Maroc et le degré d’offres de têtes de bétail destinées à l’abattage, à l’occasion de cette fête religieuse et familiale.

A ce sujet, le président du groupe parlementaire du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS), à la Chambre des représentants a adressé une question écrite à Mohammed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement durable et des Eaux et Forêts.

Dans sa question, le député du parti du Livre, Rachid Hamouni, a rappelé que les familles marocaines sont considérées comme celles tenant au respect des préceptes religieux et s’apprêtent à célébrer l’Aïd Al-Adha de cette année, vers la fin du mois de juin 2023.

Cependant, cette célébration est déjà entachée par la vague de revues à la hausse des prix des hydrocarbures, ayant directement impacté celle des produits de première nécessité et de l’alimentation pour bétail, en sus des effets de la sécheresse qui sévit dans le pays. Cela a aussi eu des répercussions sur le cheptel, comme cela a contribué négativement à la crise de la baisse manifeste du pouvoir d’achat des citoyens, a déploré Rachid Hamouni.

Celui-ci a également ajouté: « A l’approche imminente de la date de l’Aïd Al-Adha, dans les deux prochaines semaines, les citoyens ne savent plus à quel saint se vouer et sont désemparés, à cause des vagues successives de l’augmentation des prix des produits de base que vit notre pays et ce, dans tous les secteurs essentiels de consommation.

De même qu’il craignent beaucoup les incidences négatives de ces revues à la hausse exorbitante des prix, vu la faiblesse de leur pouvoir d’achat, en relation avec les prix astronomiques des têtes de bétail destinées au sacrifice de l’Aïd Al-Adha ».

Larbi Alaoui