Les Impériales : les grands gagnants des « Trophées Les Étoiles »

Clap de fin de la 6e édition de l’événement Les Impériales, clôturant 5 jours de débats et de célébrations réunissant la grande famille du marketing, de la communication, des médias et du digital au Maroc. La cérémonie de remise des trophées Les Étoiles a révélé le best-off de la production publicitaire de l’année.

De nombreux moments forts ont marqué cette 6e édition des Impériales, depuis le Showreel au Megarama de Casablanca, le Casablanca Conference, l’Expo des 20 ans, les deux journées de conférences, jusqu’à la Soirée de Gala, où ont été primés les célébrités, les marques, les agences et les campagnes qui se sont démarquées durant l’exercice 2022, lors de la remise des Trophées « Les Étoiles », apogée d’une semaine riche en contenu, en débats et en rencontres.

Après avoir remercié tous celles et ceux qui ont contribué à la pleine réussite de cette édition, les comités scientifiques, éthique et d’organisation, le jury ainsi que les nombreux partenaires et sponsors, la cérémonie a débuté par une série d’hommages à des figures de l’écosystème de la communication et des médias, à savoir la célèbre animatrice Nassima El Hor, Dominique Schwartz, fondateur de Créargie Maroc, l’ancien ministre Driss Alaoui Mdaghri et Neila Tazi de A3 Communication, initiatrice du Festival Gnaoua d’Essaouira.

Trois hommages posthumes ont également été rendus à trois grandes figures médiatiques qui nous ont quittés cette année, les regrettés Abdellah Stouky, doyen de la presse marocaine, Khalil Hachimi Idrissi, Directeur de la MAP, et Brahim Sallaki, grande figure de 2M.

Casablanca Lights Awards

À l’occasion de la première édition du Casablanca Conference, co-organisé par Les Impériales et le think tank Morocco Tomorow Initiative, une série de grands prix, les Casablanca Lights Awards, ont à leur tour rehaussé la cérémonie de clôture. Les personnalités primées sont :

Personnalité de l’année : Walid Regragui

Personnalité marocaine à l’internationale : Red One

Personnalité écosystème de l’année : Jawad Bisbis

Artiste de l’année : Manal Benchlikha

Event of the year : Mondialito

Startup de l’année : Chari.ma – Ismael Belkhayat

Les Étoiles

Enfin, lors de cette soirée de Gala, les heureux gagnants des « Étoiles 2023 » ont reçu leurs trophées, dans les différentes catégories et sous-catégories. À noter que la course aux Étoiles a attiré pour cette 6e édition 257 souscriptions, correspondant à 111 campagnes publicitaires, représentant 75 marques. Au total, 30 souscripteurs se sont associés aux Trophées Les ÉTOILES 2023, dont 26 agences et 4 marques-annonceur.

Les gagnants des Étoiles 2023 :

CATÉGORIE CAMPAGNES MÉDIAS

Sous-catégorie : Spot/Campagne TV

Marcom Edge—P&G—Always—Campagne : « Zero Limits »

Sous-catégorie : Campagne Affichage

Optimum Marketing Group—Auditec—Campagne : « Pour bien comprendre, il faut bien entendre »

Sous-catégorie : Campagne Cinéma

OPTIMUM MARKETING GROUP— AL BARID BANK—Campagne : « Salaf lik : bghiti ? 7na m3ak ! »

Sous-catégorie : Campagne intégrée (360°)

DDB Zone Bleue – Société Générale Maroc – Campagne : « KAYN »

Sous-catégorie : Campagne Digitale/Display

Tribal Dd – McDonald’s Maroc – Campagne : « Big Tasty, the sauuccceeeeee »

CATÉGORIE ACTIONS

Sous-catégorie : Action RSE

DPR Group – Johnson’s Baby – Campagne : « Machi Hchouma »

Sous-catégorie : Action ou stratégie de sponsoring

Saga Communication – Inwi – Partenariat Foot marocain

Sous-catégorie : Brand activation

Wunderman Thompson – Dacia Maroc (Renault Commerce Maroc) – Campagne : « Dacia Sandero Streetway, Artway SL »

Sous-catégorie : Action PR

DPR Group – Coca-Cola Maroc – Campagne : FIFA World Cup™ Trophy Tour by Coca-Cola à Casablanca

Sous-catégorie : Action contextuelle

Saga Communication – Inwi – Campagne : Don du Sang

CATÉGORIE CRAFT

Sous-catégorie : Craft musical

DDB Zone Bleue – Société Générale Maroc – Campagne : « KAYN »

Sous-catégorie : Craft Art Direction

DPR Group – Johnson’s Baby – Campagne : « Machi Hchouma »

Sous-catégorie : Craft vidéo

DDB Zone Bleue – Société Générale Maroc – Campagne : « KAYN »

CATEGORIE BRANDING

Sous-catégorie : Space Design

Wunderman Thompson – Dacia Maroc (Renault Commerce Maroc) – Campagne : « Dacia Sandero Streetway, Artway SL »

Sous-catégorie : Logo/Identité visuelle

Zone Bleue DDB – Salon International de l’Édition et du Livre – Rebranding SIEL – (Salon du Livre)

CATÉGORIE ENGAGEMENT

Sous-catégorie : Environnement & Climat

Marcom Edge – Nespresso – Campagne : « Nespresso une porte vers la durabilité »

CATÉGORIE DIGITAL ÉCOSYSTÈME

Sous-catégorie : Action virale

Tribal Dd – McDonald’s MAROC – Campagne : « Big Tasty, the sauuccceeeeee »

Sous-catégorie : UX

Wana Corporate – Inwi – Campagne : « Win by inwi »

Sous-catégorie : WebDesign

Gear9 – Inwi – Inwi refonte technologique et conceptuelle

Sous-catégorie : E-commerce

Wana Corporate – Inwi – Campagne : « win by inwi »

Sous-catégorie : Brand & Branded content

Omniscient – Casatramway – Campagne : « Casaway »

Sous-catégorie : Activation digitale

Share Conseil – BIC – Campagne : « Mat7atch Stylo »

Sous-catégorie : SEO

Mediamatic—Bank Of Africa—SEO—Campagne : « Crédit DABA »

Sous-catégorie : Collaboration Marque-Influenceur

Marcom Edge—Inwi—Collaboration Inwi et Ismail Sefrioui Coupe du Monde 2022

CATÉGORIE SPÉCIALES

Sous-catégorie : Marque qui s’est réinventée (Revival)

Omniscient – Casatramway – Campagne : « Casaway »

Sous-catégorie : Hommage de la marque Patrimoniale

Shem’s Publicité – Vivo energy – Campagne : « Shell 100 ans »

Sous-catégorie : Campagne grande cause

Saga Communication – Inwi – Campagne : « Don du Sang »

Sous-catégorie : Campagne grande cause

DPR Group – Johnson’s Baby – Campagne : « Machi Hchouma »

Sous-catégorie : Event of the year

TNC-thenext.click, Mediamatic & Gear9—Digital Brunch : Creative Effectiveness

PRIX HORS CATÉGORIE

Prix spécial du jury : Omniscient – Casatramway – Campagne : « Casaway »

: Omniscient – Casatramway – Campagne : « Casaway » Prix de la créativité originale Media : 2M-SOREAD, Campagne « Starlight »

: 2M-SOREAD, Campagne « Starlight » Mention Association Les Impériales : Abdellah Fakiri, Effets spéciaux, SIGMA.

: Abdellah Fakiri, Effets spéciaux, SIGMA. Agence de l’année : DPR Group

: DPR Group Annonceur de l’année: Wana Corporate

VOTE DES PROFESSIONNELS ET VOTE DU PUBLIC