En mission dans l’espace, un astronaute émirati capture la beauté du Maroc (PHOTO)

En mission de six mois dans l’espace, l’astronaute émirati Sultan Al Neyadi a partagé des photos impressionnantes du Maroc depuis la Station spatiale internationale (ISS). Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les captures laissent sans voix.

«Vous ne pouvez pas traverser le Maroc sans être émerveillé par sa beauté. Abritant la première et la plus ancienne université, al-Qarawiyyin, ainsi qu’une architecture, une histoire et des paysages époustouflants. J’ai capturé ici la belle capitale de Rabat avec son fleuve Bouregreg», a écrit l’astronaute de 41 ans sur son compte Twitter.

Rappelons que Sultan Al Neyadi, en compagnie de quatre autres participants, est en expédition depuis le 2 mars 2023, dans le cadre de la mission SpaceX Crew-6, lancée depuis le centre spacial Kennedy.

H.M.

You cannot pass through Morocco 🇲🇦 without being in awe of its beauty. Home to the first and oldest university, al-Qarawiyyin as well as stunning landscapes, architecture and history, here I have captured the beautiful capital city of Rabat with its Bou Regreg river. pic.twitter.com/Yjzr3oFvuu

— Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) May 10, 2023