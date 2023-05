Les Inspirations Éco remporte un prix à la 15e édition du SIAM

Les Inspirations Éco a été distingué dans la catégorie de la Presse écrite et électronique du « Grand Prix National de la Presse Agricole et Rurale », tenu le vendredi en marge du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM), à Meknès, ce 5 mai.

Le jury de cette 7e édition a octroyé le deuxième prix de la catégorie presse écrite et électronique, à l’article intitulé « Plaine de Chtouka : le grand potager du Maroc face aux défis », réalisé par le journaliste du quotidien francophone, Yassine Saber, qui a été publié à l’édition du 14 mars 2023 dans les pages du journal Les Inspirations Éco.

Le prix lui a été remis par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts (MAPMDREF), Mohamed Sadiki, et Abderrazzak Hsaien, Directeur de la Mutuelle Agricole Marocaine d’Assurance (MAMDA).

Cette 15e édition a reçu 122 articles, reportages, émissions télévisées et radiodiffusées, publiés du 13 février 2020 au 31 mars 2023. Dans le détail, il s’agit de 67 candidatures relevant de la presse écrite et électronique et 45 de la presse audiovisuelle.